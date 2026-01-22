Крикунов об омоложении в КХЛ: «Те, кому за 30 лет, играли в другой хоккей — от обороны, атакующего навыка нет. Среди ветеранов играют те, кто следил за собой — Шипачев и Радулов»

— Мне показалось или нет, что сейчас КХЛ в плане подбора исполнителей возвращается к советскому периоду, когда 33−34-летние игроки считались ветеранами, и их провожали на пенсию. Сейчас опытные российские игроки этого возраста не могут найти себе команды — хоккей вновь стал уделом только молодых?