Макдэвид вышел на 12-е место в истории НХЛ по числу игр с 5+ очками в регулярках (13). Он обогнал Фрэнсиса, Лафонтена и Штястны

Матч с 5+ очками стал для 29-летнего канадца 13-м в рамках регулярок лиги. Он вышел на чистое 12-е место в истории лиги по их числу, обогнав Рона Фрэнсиса, Пэта Лафонтена и Петера Штястны.
Выше идут Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51), Фил Эспозито (19), Стив Айзерман, Яри Курри и Марсель Дионн (у всех — по 16), Брайан Троттье, Майк Босси и Дэйл Хаверчак (у всех — по 15), Жильбер Перро и Пол Коффи (у обоих — по 14).
Среди действующих игроков второе место занимает Нэтан Маккиннон («Колорадо», 11), третье делят Евгений Малкин («Питтсбург») и Никита Кучеров («Тампа») — у обоих по 8.
Макдэвид набрал 2+3 в матче против «Вашингтона» и первым в сезоне НХЛ достиг отметки 90 очков. Маккиннон — 2-й в гонке бомбардиров с 87 баллами, Кучеров — 3-й с 78.