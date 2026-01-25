Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2

Макдэвид вышел на 12-е место в истории НХЛ по числу игр с 5+ очками в регулярках (13). Он обогнал Фрэнсиса, Лафонтена и Штястны

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (6:5 ОТ).

Матч с 5+ очками стал для 29-летнего канадца 13-м в рамках регулярок лиги. Он вышел на чистое 12-е место в истории лиги по их числу, обогнав Рона Фрэнсиса, Пэта Лафонтена и Петера Штястны.

Выше идут Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51), Фил Эспозито (19), Стив Айзерман, Яри Курри и Марсель Дионн (у всех — по 16), Брайан Троттье, Майк Босси и Дэйл Хаверчак (у всех — по 15), Жильбер Перро и Пол Коффи (у обоих — по 14).

Среди действующих игроков второе место занимает Нэтан Маккиннон («Колорадо», 11), третье делят Евгений Малкин («Питтсбург») и Никита Кучеров («Тампа») — у обоих по 8.

Макдэвид набрал 2+3 в матче против «Вашингтона» и первым в сезоне НХЛ достиг отметки 90 очков. Маккиннон — 2-й в гонке бомбардиров с 87 баллами, Кучеров — 3-й с 78.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше