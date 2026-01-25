Сушинский о Ларионове: «СКА весь сезон переживает кризис, тренер точно потерял контроль над игрой. Когда устраиваешься на работу, всегда стоит опасаться отставки»

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский оценил результаты петербургского клуба под руководством Игоря Ларинова. В субботу армейцы проиграли «Торпедо» (0:6), потерпев 4-е поражение кряду. СКА на данный момент занимает 8-е место на Западе.
— Так СКА на протяжении всего нынешнего сезона переживает кризис, поэтому ничего особенно не изменилось.
— В чем вы видите причины кризиса?
— Их много на самом деле. Не хочу сейчас называть, их просто надо поскорее решить.
— Можно сказать, что Игорь Ларионов потерял контроль над командой?
— Так сказать точно нельзя. Но вот игровой контроль в СКА, да, он точно потерял.
— В СКА уволили двух помощников Ларионова. Не стоит ли главному тренеру армейцев тоже опасаться отставки?
— Когда ты устраиваешься на работу, всегда стоит опасаться. Неважно, тренер ты или игрок. Поэтому и здесь можно опасаться, наверняка, — сказал Сушинский.