Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»

— Был слух, что Пакетт близок к завершению карьеры. Какой статус у него? Он может сыграть в этом сезоне еще?
— Седрику периодически становится лучше после каких-то медицинских мероприятий. Потому мы ждем. У него сегодня тоже были какие-то мероприятия. Он чувствует себя то лучше, то хуже.
Мы надеемся, что есть еще время и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом.
— Артема Михеева уже точно не увидим в этом сезоне?
— По Михееву вопрос закрыт. По медицинским показателям он не сможет сыграть в этом сезоне.
— Был слух, что Моторыгин недоволен своим игровым временем. Успокаивали ли его?
— Много слухов ходило, но мы никем не торговали. Мы верим в наших игроков. Они лучше тех, кого нам предлагали. С Максимом разговаривал Артем Яцкевич, тренер вратарей. И Максим не говорил ему, что хотел бы сменить команду.
Все обещания, данные ему перед сезоном, мы выполняем. Он сыграет столько, сколько обещали ему, — сказал Козлов.