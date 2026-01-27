Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о состоянии здоровья нападающего Седрика Пакетта.

Источник: Спортс"

— Был слух, что Пакетт близок к завершению карьеры. Какой статус у него? Он может сыграть в этом сезоне еще?

— Седрику периодически становится лучше после каких-то медицинских мероприятий. Потому мы ждем. У него сегодня тоже были какие-то мероприятия. Он чувствует себя то лучше, то хуже.

Мы надеемся, что есть еще время и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом.

— Артема Михеева уже точно не увидим в этом сезоне?

— По Михееву вопрос закрыт. По медицинским показателям он не сможет сыграть в этом сезоне.

— Был слух, что Моторыгин недоволен своим игровым временем. Успокаивали ли его?

— Много слухов ходило, но мы никем не торговали. Мы верим в наших игроков. Они лучше тех, кого нам предлагали. С Максимом разговаривал Артем Яцкевич, тренер вратарей. И Максим не говорил ему, что хотел бы сменить команду.

Все обещания, данные ему перед сезоном, мы выполняем. Он сыграет столько, сколько обещали ему, — сказал Козлов.