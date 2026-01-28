Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
1
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Кожевников об Овечкине и рекорде по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Если не получится в этом году, значит, Саша сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

Российский нападающий «Вашингтона» забросил 996 шайб. На счету Гретцки 1016 голов.

"Саше будет трудно в этом сезоне забросить 20 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Будем желать ему удачи. Но он же, по большому счету, не гонится за рекордами. Если не получится в этом году, значит сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет (улыбается).

Саша — первый человек, который достиг такой недосягаемой высоты. Наш товарищ, патриот своей Родины и любимец практически всей страны. Я не знаю, кто может не любить Александра. Выражаю ему уважение, он просто красавец и настоящий бомбардир", — сказал Кожевников.

