Кожевников об Овечкине и рекорде по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Если не получится в этом году, значит, Саша сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет»

Российский нападающий «Вашингтона» забросил 996 шайб. На счету Гретцки 1016 голов.
"Саше будет трудно в этом сезоне забросить 20 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Будем желать ему удачи. Но он же, по большому счету, не гонится за рекордами. Если не получится в этом году, значит сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет (улыбается).
Саша — первый человек, который достиг такой недосягаемой высоты. Наш товарищ, патриот своей Родины и любимец практически всей страны. Я не знаю, кто может не любить Александра. Выражаю ему уважение, он просто красавец и настоящий бомбардир", — сказал Кожевников.