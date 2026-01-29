Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Филадельфия
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
:
Рейнджерс
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
:
Колорадо
П1
2.96
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
П1
3.80
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Козырев о победе над «Торпедо»: «Хорошая игра на высоких скоростях, равная. В концовке “Северсталь” была успешнее. Нас волнует сама игра, мы пытаемся ее улучшать»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Торпедо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2 ОТ).

Источник: Sports

— Хорошая игра на высоких скоростях, равная. В концовке мы были успешнее.

— Седьмая победа подряд в Нижнем Новгороде. В чем феномен?

— Мы играем от матча к матчу. Нам важна сама игра, ее содержание, рисунок.

— Сколько вариантов игры даете своей команде?

— Есть общая концепция, по которой мы играем. Вариативность зависит от игроков.

— Сочетания постоянно менялись. Это было ситуативно?

— Это связано с тем, что у нас было 13 нападающих и семь защитников. Всем давали поиграть.

— Почему не было запроса на просмотр первой пропущенной шайбы?

— У нас было сообщение от тренера‑аналитика, что гол чистый.

— Сегодня команде дадут больше пряников, чем кнутов?

— Команде пряники дают каждый день (смеется). Больше, чем кнутов.

— 50 минут играли без удалений, а потом два фола в атаке. Немного поругаете игроков?

— Нет, там чисто игровая ситуация была.

— Чувствуется, что команда готова к большим вызовам?

— Играть еще долго. Нас волнует именно сама игра. Мы пытаемся ее улучшать. Что‑то получается, что‑то — нет. Думаю, мы движемся вперед, — сказал Козырев.