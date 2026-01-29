Козырев о победе над «Торпедо»: «Хорошая игра на высоких скоростях, равная. В концовке “Северсталь” была успешнее. Нас волнует сама игра, мы пытаемся ее улучшать»

— Хорошая игра на высоких скоростях, равная. В концовке мы были успешнее.
— Седьмая победа подряд в Нижнем Новгороде. В чем феномен?
— Мы играем от матча к матчу. Нам важна сама игра, ее содержание, рисунок.
— Сколько вариантов игры даете своей команде?
— Есть общая концепция, по которой мы играем. Вариативность зависит от игроков.
— Сочетания постоянно менялись. Это было ситуативно?
— Это связано с тем, что у нас было 13 нападающих и семь защитников. Всем давали поиграть.
— Почему не было запроса на просмотр первой пропущенной шайбы?
— У нас было сообщение от тренера‑аналитика, что гол чистый.
— Сегодня команде дадут больше пряников, чем кнутов?
— Команде пряники дают каждый день (смеется). Больше, чем кнутов.
— 50 минут играли без удалений, а потом два фола в атаке. Немного поругаете игроков?
— Нет, там чисто игровая ситуация была.
— Чувствуется, что команда готова к большим вызовам?
— Играть еще долго. Нас волнует именно сама игра. Мы пытаемся ее улучшать. Что‑то получается, что‑то — нет. Думаю, мы движемся вперед, — сказал Козырев.