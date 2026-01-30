Ричмонд
Малкин и Летанг пропустили тренировку «Питтсбурга»: «Информация об их состоянии будет обновлена ​​завтра»

Форвард Евгений Малкин и защитник Крис Летанг пропускают тренировку «Питтсбурга».

Источник: Спортс"

Нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг не будут тренироваться сегодня.

Информация об их состоянии будет обновлена ​​завтра", — сообщила пресс-служба клуба.

Малкин в нынешнем сезоне провел 37 матчей и набрал 41 (13+28) очко.

В активе Летанга 25 (3+22) баллов в 50 играх.

Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
