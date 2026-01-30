Малкин и Летанг пропустили тренировку «Питтсбурга»: «Информация об их состоянии будет обновлена ​​завтра»

Нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг не будут тренироваться сегодня.
Информация об их состоянии будет обновлена завтра", — сообщила пресс-служба клуба.
Малкин в нынешнем сезоне провел 37 матчей и набрал 41 (13+28) очко.
В активе Летанга 25 (3+22) баллов в 50 играх.
Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке.
