Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате “5 на 5” хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»

Главный тренер клуба Алексей Жамнов пропустил игру по медицинским причинам.
— Со стороны показалось, что победа над СКА была намного увереннее, чем над «Ладой».
— Согласен. В формате «пять на пять» мы хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли. Мы не отходим от игры, которая всегда у «Спартака». Ребята выполнили то, что планировали.
— Пять нападающих в большинстве. Что это было?
— В какой-то момент мы решили попробовать так сыграть. Многие так играют. Пока эта схема будет давать результат, будем ее использовать.
— В третьем периоде СКА перехватил инициативу. Как команда с этим справилась?
— Не сказал бы, что соперник перехватил инициативу. Там было две минуты меньшинства у нас. Им нужно было отыгрываться. Они рвались вперед, мы перекрывали этот порыв. В их зоне мы их часто закрывали.
— Будете смотреть Олимпийские игры? Кого считаете фаворитом на этом турнире?
— Не задумывался над этим. Пока я здесь, концентрируюсь на том, что у нас важная игра послезавтра, — сказал Барков-старший.