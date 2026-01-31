Ричмонд
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате “5 на 5” хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков-старший высказался о матче против СКА (4:0).

Источник: Спортс"

Главный тренер клуба Алексей Жамнов пропустил игру по медицинским причинам.

— Со стороны показалось, что победа над СКА была намного увереннее, чем над «Ладой».

— Согласен. В формате «пять на пять» мы хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли. Мы не отходим от игры, которая всегда у «Спартака». Ребята выполнили то, что планировали.

— Пять нападающих в большинстве. Что это было?

— В какой-то момент мы решили попробовать так сыграть. Многие так играют. Пока эта схема будет давать результат, будем ее использовать.

— В третьем периоде СКА перехватил инициативу. Как команда с этим справилась?

— Не сказал бы, что соперник перехватил инициативу. Там было две минуты меньшинства у нас. Им нужно было отыгрываться. Они рвались вперед, мы перекрывали этот порыв. В их зоне мы их часто закрывали.

— Будете смотреть Олимпийские игры? Кого считаете фаворитом на этом турнире?

— Не задумывался над этим. Пока я здесь, концентрируюсь на том, что у нас важная игра послезавтра, — сказал Барков-старший.