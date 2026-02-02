Ричмонд
Дмитрий Губерниев: «Кучеров — главная звезда в НХЛ сейчас, даже Овечкина отчисляет на второй план, и вполне справедливо. Редкий умница, большой профессионал»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил выступления нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в НХЛ.

Источник: Sports

Российский хоккеист был признан первой звездой НХЛ в январе. Он набрал 9+22 в 13 матчах.

— Никита Кучеров — главная звезда в НХЛ сейчас, это касается даже не только российских игроков. Даже Овечкина отчисляет на второй план, и вполне справедливо. Редкий умница, большой профессионал, суперзвезда.

— В гонке бомбардиров он еще проигрывает Макдэвиду и Маккиннону. Вы думаете, он сможет их обогнать?

— За счет набранных очков и своей результативной игры он претендует на то, чтобы стать лучшим бомбардиром. Будет справедливо, если он им станет. Если не станет, то ему в любом случае менее великим от этого он не будет, — сказал Губерниев.

