Овечкин набрал 1+ очко в 1029 матчах регулярок и делит 7-е место в истории НХЛ с Бурком. Следующий — Айзерман с 1033 играми, рекорд у Гретцки — 1221

Овечкин делит седьмое место в истории НХЛ по этому показателю с Рэем Бурком. Больше матчей с очками только у Стива Айзермана (1033), Яромира Ягра (1117), Рона Фрэнсиса (1123), Горди Хоу (1132), Марка Мессье (1143) и Уэйна Гретцки (1221).
В этом сезоне 40-летний хоккеист «Кэпиталс» набрал 47 (22+25) очков в 57 матчах при полезности «плюс 5».
Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье.
