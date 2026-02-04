Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.20
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.50
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.60
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.70
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.26
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

Команда прервала антирекордную серию поражений из 7 матчей.

— Обидно, что упустили победу в основное время?

— Минск — очень серьезный соперник, который играет в очень быстрый и энергозатратный хоккей, и это нравится зрителям. Ты не будешь собирать аншлаги, если команда играет плохо.

Мы понимали, что у хозяев будет колоссальная поддержка зрителей, ведь хоккей очень любят в Беларуси, а «Динамо» обожают. Поэтому нам была нужна самоотдача, взаимовыручка, характер и склад ума, когда ты должен быть на одной волне с партнерами. Делать маленькие детали — то, что раньше не получалось. Так и преодолеваются сложности.

Надеюсь, что мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день.

— Трижды Минск ничего не сделал в большинстве. Вы их так разобрали?

— Этот элемент игры всегда очень важен. Мы над этим работаем постоянно, делая кое-какие корректировки. В сложных матчах эти стандарты, включая игру спецбригад, имеют большую роль.

Давайте будем терпеливы. Не сомневаюсь, что в большинстве у нас пойдут голы. Сегодня мы сделали много бросков, и это радует. Но нужна уверенность, вера в партнера.

А то, что Минск не смог реализовать свое большинство — это радует. За последние 10 матчей мы пропустили немало голов в этой ситуации. Стараемся делать маленькие вещи, которые не позволяют сопернику получать легкие моменты. В равных матчах на первый план выходят стандарт. Да, я отмечу наши бригады меньшинства, которые сегодня отлично сражались, — сказал Ларионов.