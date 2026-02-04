Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»

Мы понимали, что у хозяев будет колоссальная поддержка зрителей, ведь хоккей очень любят в Беларуси, а «Динамо» обожают. Поэтому нам была нужна самоотдача, взаимовыручка, характер и склад ума, когда ты должен быть на одной волне с партнерами. Делать маленькие детали — то, что раньше не получалось. Так и преодолеваются сложности.