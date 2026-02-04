«Коламбус» выиграл 9 из 10 матчей при Боунессе. Команда в 4 очках от топ-3 в Столичном дивизионе

При новом главном тренере Рике Боунессе клуб выиграл 9 из 10 матчей и вышел на четвертое место в Столичном дивизионе Восточной конференции.
Отставание от третьей строчки («Айлендерс»), дающей место в плей-офф, составляет 4 очка при 2 играх в запасе.
«Коламбус» оказался сильнее «Нью-Джерси» (3:0) в матче регулярного НХЛ и продлил победную серию до 6 игр.
При новом главном тренере Рике Боунессе клуб выиграл 9 из 10 матчей и вышел на четвертое место в Столичном дивизионе Восточной конференции.
Отставание от третьей строчки («Айлендерс»), дающей место в плей-офф, составляет 4 очка при 2 играх в запасе.