«Вашингтон» показал джерси в честь Месяца афроамериканской истории

Клуб рассказал об инициативах, которые пройдут в феврале в рамках празднования Месяца афроамериканской истории. «Кэпиталс» будут отмечать достижения темнокожих хоккеистов и рассказывать о том, как клуб работает над дальнейшим развитием хоккея в регионе.
«Джерси с автографами всех игроков “Кэпиталс” в сезоне-2025/26 выставлены на аукцион фондом Monumental Sports & Entertainment.
Форма включает в себя несколько элементов дизайна в честь афроамериканской культуры. С передней стороны изображен пикирующий орел, его цвета на глазах, клюве и языке были изменены, чтобы отразить красный, зеленый и желтый цвета, символизирующие Месяц афроамериканской истории. Пять звезд на орле подчеркивают пять десятилетий лидерства «Кэпиталс» в НХЛ в их приверженности разнообразию и работе с сообществом", — говорится в сообщении клуба.
Фото: x.com/Capitals.