Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
1
:
Динамо Мн
1
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.05
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
06.02
Баффало
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
06.02
Вашингтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
06.02
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.06
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
06.02
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
06.02
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.51
Хоккей. НХЛ
06.02
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.20
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
06.02
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2

«Вашингтон» показал джерси в честь Месяца афроамериканской истории

«Вашингтон» представил джерси в честь Месяца афроамериканской истории.

Клуб рассказал об инициативах, которые пройдут в феврале в рамках празднования Месяца афроамериканской истории. «Кэпиталс» будут отмечать достижения темнокожих хоккеистов и рассказывать о том, как клуб работает над дальнейшим развитием хоккея в регионе.

«Джерси с автографами всех игроков “Кэпиталс” в сезоне-2025/26 выставлены ​​на аукцион фондом Monumental Sports & Entertainment.

Форма включает в себя несколько элементов дизайна в честь афроамериканской культуры. С передней стороны изображен пикирующий орел, его цвета на глазах, клюве и языке были изменены, чтобы отразить красный, зеленый и желтый цвета, символизирующие Месяц афроамериканской истории. Пять звезд на орле подчеркивают пять десятилетий лидерства «Кэпиталс» в НХЛ в их приверженности разнообразию и работе с сообществом", — говорится в сообщении клуба.

Фото: x.com/Capitals.