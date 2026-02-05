Адвокат Алины Буре о разводе с Павлом: «Совместно нажитое имущество интересно ей в той степени, в которой оно необходимо для соблюдения прав и интересов ее детей»

Что касается раздела имущества, Алина Фанисовна, как любящая мать, занимает позицию, что любое совместно нажитое имущество интересно ей в той степени, в которой оно необходимо для обеспечения первоочередного соблюдения прав и законных интересов ее несовершеннолетних детей, возможности сохранения созданного обоими родителями привычного уровня жизни детей, в целях получения образования, исключительно с учетом мнения детей, что является обязательным в силу статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 44 ФЗ N273 «Об образовании в РФ», а также всестороннего гармоничного развития и реализации родительских прав и обязанностей, предусмотренных статьями 63 и 64 Семейного кодекса Российской Федерации, в полном объеме«, — сказала адвокат Московской коллегии адвокатов “Правовой диалог” Забрудская.