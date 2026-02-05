Адвокат Алины Буре о разводе с Павлом: «Совместно нажитое имущество интересно ей в той степени, в которой оно необходимо для соблюдения прав и интересов ее детей»

Ранее сообщалось, что член Зала хоккейной славы Павел Буре расстался с супругой и судится с ней по поводу определения места жительства двух дочерей и сына.
Буре женился на Алине Хасановой в 2009 году, у них трое детей: Павел (2013 года рождения), Палина (комбинация имен Павел и Алина, 2015) и Анастасия (2018).
Состояние супругов, по некоторым данным, оценивается примерно в 70 млн долларов. Предварительное слушание по делу уже дважды переносилось и теперь назначено на 18 февраля.
"В Хамовническом районном суде Москвы рассматривается дело об определении места жительства несовершеннолетних детей Алины Буре и Павла Буре, порядка общения с ними, разделе совместно нажитого имущества, расторжении брака.
Наиболее приоритетным вопросом для моего доверителя, А. Ф. Буре, является требование об определении места жительства детей, поскольку дети росли и проживали с Алиной Фанисовной с рождения и хотят продолжать жить с мамой. С точки зрения права мы оцениваем позицию А. Ф. Буре по детям как достаточно сильную, аргументированную.
Что касается раздела имущества, Алина Фанисовна, как любящая мать, занимает позицию, что любое совместно нажитое имущество интересно ей в той степени, в которой оно необходимо для обеспечения первоочередного соблюдения прав и законных интересов ее несовершеннолетних детей, возможности сохранения созданного обоими родителями привычного уровня жизни детей, в целях получения образования, исключительно с учетом мнения детей, что является обязательным в силу статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 44 ФЗ N273 «Об образовании в РФ», а также всестороннего гармоничного развития и реализации родительских прав и обязанностей, предусмотренных статьями 63 и 64 Семейного кодекса Российской Федерации, в полном объеме«, — сказала адвокат Московской коллегии адвокатов “Правовой диалог” Забрудская.
Жена Павла Буре заявила, что ее детей дважды пытались похитить, один раз — в храме: «Мужчина пытался схватить их, бежал за нами». Пара рассталась и в суде решает, с кем будут жить дети.