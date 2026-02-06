Драйзайтль об «Эдмонтоне»: «Мы пропускаем слишком много голов, не умеем защищаться. Нужно облегчить задачу Джерри, но и он тоже может играть немного лучше»

Вратарь Тристан Джерри отразил 21 из 25 бросков в этом матче. «Ойлерс» проиграли 3-ю игру подряд.
"Мы пропускаем слишком много голов. Мы не умеем защищаться. Игра в меньшинстве выглядит не лучшим образом. На это влияет множество факторов. Сейчас все это просто недостаточно хорошо.
Нам нужно лучше защищаться. Нам нужно облегчить задачу ему [Джерри], и я уверен, что он тоже может играть немного лучше. Это улица с двусторонним движением, но все начинается с наших действий перед его воротами, и тогда игра станет для него немного проще.
Но я думаю, есть сэйвы, которые наши вратари должны начать делать в какой-то момент", — сказал Драйзайтль.