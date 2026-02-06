У Шарипзянова нет мыслей уехать в НХЛ: «От добра добра не ищут. Все нравится в “Авангарде”. Не могу быть более благодарен за то, что имею. Глупо искать что-то на стороне»

В этом сезоне хоккеист набрал 53 (20+33) очка в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
— Сейчас многие, смотря на вашу результативность, задаются вопросом, не попробовать ли вам себя в НХЛ. Контракт с «Авангардом» рассчитан до 2030 года, но нет ли там пункта о том, что вы можете уехать в Америку?
— Нет, такое не обсуждалось.
— А мысли подобные возникают, когда ловите такой кураж, как в январе?
— Если честно, то нет.
От добра добра не ищут. Я просто кайфую! Мне все нравится: Омск, болельщики, организация.
Пацаны сюда приезжают и с открытыми ртами ходят по нашей раздевалке, по арене. Не могу быть более благодарен за то, что имею. Глупо искать что-то на стороне.
— Каким защитником был Дамир Шарипзянов, когда ездил в систему «Лос-Анджелеса»?
— Я тогда был совершенно не готов. Даже в лиге Онтарио я играл немного не ту роль, которую должен был. Ментально я созрел гораздо позже, — сказал Дамир Шарипзянов.