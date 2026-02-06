Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
5
:
Флорида
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

У Шарипзянова нет мыслей уехать в НХЛ: «От добра добра не ищут. Все нравится в “Авангарде”. Не могу быть более благодарен за то, что имею. Глупо искать что-то на стороне»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов ответил на вопрос о мыслях касательно желания отправиться в НХЛ.

Источник: Спортс"

В этом сезоне хоккеист набрал 53 (20+33) очка в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

— Сейчас многие, смотря на вашу результативность, задаются вопросом, не попробовать ли вам себя в НХЛ. Контракт с «Авангардом» рассчитан до 2030 года, но нет ли там пункта о том, что вы можете уехать в Америку?

— Нет, такое не обсуждалось.

— А мысли подобные возникают, когда ловите такой кураж, как в январе?

— Если честно, то нет.

От добра добра не ищут. Я просто кайфую! Мне все нравится: Омск, болельщики, организация.

Пацаны сюда приезжают и с открытыми ртами ходят по нашей раздевалке, по арене. Не могу быть более благодарен за то, что имею. Глупо искать что-то на стороне.

— Каким защитником был Дамир Шарипзянов, когда ездил в систему «Лос-Анджелеса»?

— Я тогда был совершенно не готов. Даже в лиге Онтарио я играл немного не ту роль, которую должен был. Ментально я созрел гораздо позже, — сказал Дамир Шарипзянов.