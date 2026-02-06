Форвард «Тампы» Дуглас оштрафован на 2018 долларов как зачинщик драки с защитником «Флориды» Микколой

«Нападающий “Тампы” Кертис Дуглас оштрафован на 2018 долларов и 23 цента, что является максимально допустимой суммой согласно коллективному соглашению, за то, что он выступил зачинщиком стычки с защитником “Флориды” Нико Микколой во время матча НХЛ в Тампе», — сообщил Департамент безопасности игроков НХЛ.