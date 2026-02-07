Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Юрзинов о показе ОИ-2026: «Давайте обсудим, почему на каналах мало места для КХЛ и МХЛ. Вспоминаем о хоккее на общенациональном ТВ раз в год — во время Кубка первого канала»

Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказал мнение относительно показа Олимпиады-2026 в России.

Источник: Спортс"

— Сейчас много спорят, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ.

— Мне этот спор малоинтересен. Лучше давайте обсудим, почему на наших главных каналах так мало места для хоккея КХЛ и МХЛ, студенческих лиг.

Во времена хоккея СССР на телевидении функционировало две-три кнопки — и наша игра была на всех постоянным даже не гостем, а участником — и часто даже героем.

Сегодня мы вспоминаем о нашем хоккее на общенациональном ТВ России только раз в год — в декабре во время Кубка первого канала. Мало.

Вот о чем давайте спорить! — сказал Владимир Юрзинов.