Юрзинов о показе ОИ-2026: «Давайте обсудим, почему на каналах мало места для КХЛ и МХЛ. Вспоминаем о хоккее на общенациональном ТВ раз в год — во время Кубка первого канала»

— Сейчас много спорят, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ.
— Мне этот спор малоинтересен. Лучше давайте обсудим, почему на наших главных каналах так мало места для хоккея КХЛ и МХЛ, студенческих лиг.
Во времена хоккея СССР на телевидении функционировало две-три кнопки — и наша игра была на всех постоянным даже не гостем, а участником — и часто даже героем.
Сегодня мы вспоминаем о нашем хоккее на общенациональном ТВ России только раз в год — в декабре во время Кубка первого канала. Мало.
Вот о чем давайте спорить! — сказал Владимир Юрзинов.