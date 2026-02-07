Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Прохор Полтапов: «Нынешний ЦСКА уже напоминает команду Федорова. Тогда, конечно, состав был совсем другой. Ребята были опытные, а мы только набираемся этого опыта»

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов оценил последние результаты команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина одержала 6 побед подряд и идет на 5-м месте в Западной конференции.

— Как оцените последние матчи ЦСКА?

— Хорошо оценю. Побеждаем, свои очки набираем там, где надо. С хорошим настроением идем дальше. Но еще есть над чем работать.

— Нынешний ЦСКА уже напоминает ту команду, в которой вы дебютировали в КХЛ при Сергее Федорове и выиграли Кубок Гагарина?

— Да, напоминает. Тогда, конечно, состав был совсем другой. Почти все ребята в той команде до этого несколько лет подряд доходили до финалов Кубка Гагарина, проигрывали их и выигрывали.

Они были опытные, а мы только набираемся этого опыта.

— Вы уже более полугода отыграли под руководством Игоря Никитина. В его стиле работы прослеживаются основы того, во что играл ЦСКА при Федорове, сменившем Никитина за полтора года до вашего дебюта в основе?

— Конечно, прослеживаются, — сказал Полтапов.

Никитин вновь делает ЦСКА топ-клубом. Спад на старте был ожидаемым.