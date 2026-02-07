Ричмонд
Илья Воробьев о Шарипзянове: «Рабочий парень, который слепил себя сам. Из игрока оборонительного плана стал атакующим защитником. Нравится, что наши ребята не стоят на месте»

Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о результативности защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

29-летний игрок омского клуба набрал 53 (20+33) очка в 49 играх в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

"Рад за Дамира Шарипзянова — огромный молодец. Это рабочий парень, который слепил себя сам. Из игрока оборонительного плана, который ловил шайбу, блокировал броски, он сделал себя атакующим защитником.

Я могу только предположить, но думаю, что летом он дополнительно работал над броском и игрой на синей линии. Так делал мой воспитанник Гриша Дронов. Летом ставил ворота на участке, брал клюшку у Антона Бурдасова и за несколько месяцев улучшил бросок. И сейчас это совершенно другой игрок.

Мне нравится, что наши парни не стоят на месте, а развиваются. В последние годы в топе по результативности среди защитников в КХЛ в основном были иностранцы, а сейчас там больше своих ребят«, — написал Воробьев в своем блоге на Спортсе»".

«Ясновидящий говорил, что Мозякин и Зарипов несовместимы на льду». Илья Воробьев открыл блог на Спортсе«».

Шарипзянов о 20-й шайбе в сезоне: «На арене “Авангарда” сделали бросковую зону, я оттуда не вылезаю. Три года просил об этом, раньше не было места, теперь выделили».