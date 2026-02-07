Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Фридман об обмене Панарина: «Слышал, что “Лос-Анджелес” хотел заполучить Трочека в рамках этой сделки с “Рейнджерс”. Но Винсент предпочитает остаться на Востоке»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал об интересе «Лос-Анджелеса» к форварду «Рейнджерс» Винсенту Трочеку.

Источник: Спортс"

Контракт 32-летнего нападающего с кэпхитом 5,625 миллиона долларов действует до завершения сезона-2028/29.

В текущем сезоне в соглашении действует ограничение на обмен — стоп-лист из 12 команд.

В 43 играх в текущем сезоне американец набрал 36 (12+24) очков при полезности «минус 16».

«Мы знаем, что “Кингс” искали центрального нападающего еще до того, как выменяли Панарина. И тут ничего не изменилось. Они по-прежнему будут пытаться найти центра. Я слышал, что они пытались заполучить Винсента Трочека в рамках сделки по Панарину.

Судя по тому, что я слышал о Трочеке, он не полностью контролирует ситуацию с возможным обменом. Но в целом он предпочитает остаться на Востоке", — сообщил Фридман.