Фридман об обмене Панарина: «Слышал, что “Лос-Анджелес” хотел заполучить Трочека в рамках этой сделки с “Рейнджерс”. Но Винсент предпочитает остаться на Востоке»

Контракт 32-летнего нападающего с кэпхитом 5,625 миллиона долларов действует до завершения сезона-2028/29.
В текущем сезоне в соглашении действует ограничение на обмен — стоп-лист из 12 команд.
В 43 играх в текущем сезоне американец набрал 36 (12+24) очков при полезности «минус 16».
«Мы знаем, что “Кингс” искали центрального нападающего еще до того, как выменяли Панарина. И тут ничего не изменилось. Они по-прежнему будут пытаться найти центра. Я слышал, что они пытались заполучить Винсента Трочека в рамках сделки по Панарину.
Судя по тому, что я слышал о Трочеке, он не полностью контролирует ситуацию с возможным обменом. Но в целом он предпочитает остаться на Востоке", — сообщил Фридман.