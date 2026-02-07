Фазель о развитии хоккея в Китае: «Лучший вариант — наличие не одной команды КХЛ, а трех, может быть. Ожидал, что от Олимпиады-2022 будет больший эффект, но сдаваться не стоит»

— В свое время я лично работал над развитием хоккея в Китае. Это огромная страна. На севере, в Харбине, который является центром зимних видов спорта, очень холодно, там играют в хоккей. На самом деле я ожидал, что благодаря Олимпийским играм 2022 года эффект привлечения людей в хоккей в этой стране будет лучше. К сожалению, этого не произошло, в том числе из-за коронавируса.