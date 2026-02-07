Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Фазель о развитии хоккея в Китае: «Лучший вариант — наличие не одной команды КХЛ, а трех, может быть. Ожидал, что от Олимпиады-2022 будет больший эффект, но сдаваться не стоит»

Глава судейского экспертного комитета КХЛ Рене Фазель высказался о развитии хоккея в Китае.

— «Шанхай» в марте сыграет в Китае. Каковы перспективы возвращения КХЛ туда?

— В свое время я лично работал над развитием хоккея в Китае. Это огромная страна. На севере, в Харбине, который является центром зимних видов спорта, очень холодно, там играют в хоккей. На самом деле я ожидал, что благодаря Олимпийским играм 2022 года эффект привлечения людей в хоккей в этой стране будет лучше. К сожалению, этого не произошло, в том числе из-за коронавируса.

Теперь «Шанхай Дрэгонс» попробуют вернуться в Китай и снова заинтересовать китайский народ хоккеем. В Китае почему-то не очень популярны командные виды спорта. А хоккей еще и очень дорогой спорт. Но и сдаваться не стоит. Я рад, что «Шанхай» возвращается в Китай и продемонстрирует местным болельщикам всю красоту хоккея.

Шанхай, кстати, многонациональный город, и зрители обязательно найдутся. Лучший вариант развития событий — это наличие не одной команды, а нескольких, может быть, даже трех.

Китай — большая страна, было бы здорово, если бы клубы появились не только в Шанхае, но и в Пекине, Шэньчжене. Возможности для этого есть, нужно пытаться, — сказал бывший президент ИИХФ.