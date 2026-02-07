Вячеслав Козлов о том, что в КХЛ молодежи дают мало времени: «Не все могут держать удар. Чернышов и здесь бы играл. В НХЛ его подняли из-за травмы игрока топ-6, потом вернули в АХЛ — чекером он

Чернышов не будет чекером и никогда не будет играть у них в нижних звеньях. Понимаете, о чем я говорю? Там есть вертикаль, в которой все четко рассчитано и выстроено. В НХЛ поднимают игрока конкретно на ту позицию, которая ослабла. Для третьего-четвертого звеньев у них есть совершенно другие люди. У нас это так не работает. Если мы берем молодого игрока, «лимитчика», то он получает не ту роль, которую должен, — сказал Козлов.