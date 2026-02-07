Юрзинов об Олимпиаде-2026 без сборной России: «Удар по всему хоккею, по всем странам. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его — для меня загадка»

— Со сборными СССР и России мне посчастливилось принять полноценное участие в восьми Олимпийских играх и завоевать весь комплект медалей — от золотых до, как говорится, деревянных, за четвертое место. Последние — девятые Игры — для меня прошли в Пхенчхане, в роли консультанта тренерского штаба сборной страны — и это вновь было золото. И вновь огромное счастье!