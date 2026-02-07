Юрзинов об Олимпиаде-2026 без сборной России: «Удар по всему хоккею, по всем странам. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его — для меня загадка»

— Владимир Владимирович, состоялось открытие Олимпиады в Милане. Что о нем скажете?
— Со сборными СССР и России мне посчастливилось принять полноценное участие в восьми Олимпийских играх и завоевать весь комплект медалей — от золотых до, как говорится, деревянных, за четвертое место. Последние — девятые Игры — для меня прошли в Пхенчхане, в роли консультанта тренерского штаба сборной страны — и это вновь было золото. И вновь огромное счастье!
Сами понимаете, мне есть что вспомнить про Олимпиады, есть о чем рассказать. Но в нынешней ситуации не вижу в этом смысла.
— Почему?
— В мировом спорте и в частности в мировом хоккее разворачиваются безобразия. Как политике удалось так легко проникнуть в мировой спорт и разложить его — для меня это загадка. И большая боль.
Игры без хоккейной сборной России — это удар по всему виду спорта, по всем странам. И особенно по ИИХФ, — сказал Юрзинов.