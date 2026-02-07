Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Сергей Самсонов о безголевой серии Овечкина: «Надо покопаться в команде. Может, нет определенной помощи, чтобы его поддержать, дать ему какой-то энергии»

Бывший игрок клубов НХЛ и сборной России Сергей Самсонов высказался об игре «Вашингтона» и Александра Овечкина.

40-летний капитан «столичных» не забивал в последних 5 матчах команды перед олимпийским перерывом, сделав 3 результативные передачи на этом отрезке. У него 2 шайбы в последних 13 играх за «Кэпиталс».

В целом в 59 матчах в текущем сезоне россиянин набрал 48 (22+26) очков и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров команды.

"Думаю, любая пауза во время сезона для возрастных хоккеистов только в плюс. Есть возможность залечить мини-травмы, болячки перед последним этапом сезона.

Александр — великий игрок, без вопросов, но может все-таки надо покопаться и в команде. Он до сих пор находится на втором месте в команде по очкам, и может, нет определенной помощи, чтобы его поддержать, дать ему какой-то энергии.

Под недостаточной помощью я имею в виду то, как должна взаимодействовать связка крайнего и центрального нападающих. Не хочу за все винить центрального нападающего, но при таком количестве голов и матчей для игры в его возрасте должны поменять стандарты", — сказал Самсонов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше