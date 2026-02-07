Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Сборная России до 17 лет обыграла Белоруссию в хоккейном матче в Минске

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над командой Белоруссии (не старше 18 лет) в матче Кубка будущего, который проходит в Минске.

Источник: © РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Юрий Меньщиков (7-я минута), Иван Рябов (15), Даниил Ермолов (20), Иван Коваленко (26), Даниил Савин (35), Богдан Якушевский (42) и Илья Коломыцев (53). У белорусов отличились Анатолий Суворов (6), Кирилл Севко (34) и Александр Русаков (35).

Турнир завершится в субботу матчем сборных России до 18 лет и Белоруссии до 20 лет.

Кубок будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводится в столице Белоруссии в четвертый раз. Все три предыдущих розыгрыша завершались победой белорусской «молодежки».