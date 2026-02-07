Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова

— Он молодой пацан, и он только разгоняется в карьере. А уровень крайних нападающих в сборной России очень высок. Надо смотреть, кто вылетел бы из‑за травмы, и в какое звено попал бы Ваня, что он принес бы этой тройке. Демидов как игрок мне очень нравится, он — будущая молодая звезда сборной. Но Олимпиада — скоротечный турнир, и здесь не до экспериментов. И нужны не только те ребята, которые забивают.