Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев назвал свой состав сборной России на олимпийский хоккейный турнир. Из Fonbet Чемпионата КХЛ Воробьев взял бы в команду только одного игрока — защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев назвал свой состав сборной России на олимпийский хоккейный турнир. Из Fonbet Чемпионата КХЛ Воробьев взял бы в команду только одного игрока — защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов собрал олимпийскую сборную России, не включив в состав ни одного хоккеиста из КХЛ.

— Мой состав сборной России выглядел бы так: вратари — Василевский, Бобровский, Сорокин. Жаль, что Шестеркин на травме.

Защитники по парам: Сергачев — Зуб, Гавриков — Проворов, Задоров — Орлов, Шарипзянов — Никишин.

Нападение по тройкам: Капризов — Малкин — Кучеров, Панарин — Юров — Свечников, Овечкин — Наместников — Марченко, Ничушкин — Воронков — Барбашев. На случай травмы: Дорофеев, Бучневич, Демидов.

— Почему из КХЛ только Дамир Шарипзянов?

— Самое главное, что у нас давно не было этапов Евротура. Подрастает в КХЛ очень много хороших молодых ребят. Но мы их не можем проверить в больших товарищеских матчах. А на Олимпиаде турнир уровня НХЛ, и времени на раскачку нет. Шарипзянов же большой, опытный, универсальный. Я бы в нем не сомневался.

— Почему вы взяли Никиту Задорова?

— Потому что он жесткий защитник, и его боятся. В этом году, кстати, ситуация с российскими игроками обороны выглядит очень прилично по сравнению с прошлыми сезонами, когда у нас были в основном атакующие защитники.

— Почему Иван Демидов только в запасе?

— Он молодой пацан, и он только разгоняется в карьере. А уровень крайних нападающих в сборной России очень высок. Надо смотреть, кто вылетел бы из‑за травмы, и в какое звено попал бы Ваня, что он принес бы этой тройке. Демидов как игрок мне очень нравится, он — будущая молодая звезда сборной. Но Олимпиада — скоротечный турнир, и здесь не до экспериментов. И нужны не только те ребята, которые забивают.

— Кто был бы капитаном?

— Александр Овечкин, конечно, — сказал Воробьев.

