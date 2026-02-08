«Вашингтон» продолжает искать форварда в топ-6. Кайру из «Сент-Луиса» — в списке кандидатов (Фрэнк Серавалли)

Ранее «Кэпиталс» пытались выменять Артемия Панарина у «Рейнджерс», но 34-летний форвард перешел в «Лос-Анджелес».
«У них есть запас средств под потолком зарплат, много перспективных игроков и драфт-пики. Однако для “Вашингтона” важен не столько этот год. Конечно, они хотели бы попасть в плей-офф, но любые доступные таланты уровня топ-6 — это вопрос текущего сезона или следующего.
Поэтому они рассматривают множество вариантов. Они хотели бы взорвать рынок", — сказал Серавалли на подкасте Oilers Now.
По данным PuckPedia, к дедлайну у «Кэпиталс» будет 12,7 млн долларов свободного места под потолком зарплат. Единственным кандидатом, которого инсайдеры сейчас связывают с «Вашингтоном», является форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру.
27-летний хоккеист забрасывал 30 и более шайб в трех последних регулярных чемпионатах НХЛ. В этом сезоне на его счету 32 (13+19) очка в 47 матчах. Контракт Кайру со средней годовой зарплатой 8,125 млн долларов рассчитано до 2031 года.
