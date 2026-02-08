«Вашингтон» продолжает искать форварда в топ-6. Кайру из «Сент-Луиса» — в списке кандидатов (Фрэнк Серавалли)

«У них есть запас средств под потолком зарплат, много перспективных игроков и драфт-пики. Однако для “Вашингтона” важен не столько этот год. Конечно, они хотели бы попасть в плей-офф, но любые доступные таланты уровня топ-6 — это вопрос текущего сезона или следующего.