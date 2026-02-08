Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Хедман и Далин — в 1-й паре Швеции на Олимпиаде по мнению сайта НХЛ. Нюландер сыграет с Зибанежадом и Браттом, Ландескуг — в 4-м звене

Официальный сайт НХЛ представил возможный вариант троек нападения и пар защитников сборной Швеции на Олимпиаде-2026.

11 февраля команда проведет против сборной Италии первый матч на турнире.

Защитники:

Виктор Хедман — Расмус Далин;

Густав Форслинг — Эрик Карлссон;

Оливер Экман-Ларссон — Расмус Андерссон;

Филип Броберг, Хампус Линдхольм;

Нападающие:

Йеспер Братт — Мика Зибанежад — Вильям Нюландер;

Филип Форсберг — Элиас Петтерссон — Лукас Рэймонд;

Адриан Кемпе — Юэль Эрикссон Эк — Рикард Ракелль;

Габриэль Ландескуг — Элиас Линдхольм — Александр Веннберг;

Понтус Хольмберг, Маркус Юханссон.

Считается, что основным вратарем будет Филип Густавссон.