Давыдов о Матче звезд КХЛ: «В наше время звездными праздниками были золотые Олимпиады и чемпионаты мира. Я отношусь к нему с юмором, как к баловству»

— Виталий Семенович, следите за звездными выходными в Екатеринбурге?
— Знаете, это событие — прежде всего для молодежи и принимающей стороны. Я все-таки отношусь к нему с юмором, как к баловству. Думаю, что примерно такие же слова вам скажет большинство ветеранов нашего хоккея.
— Не жалеете, что в ваше время таких праздников не было?
— (смеется) В наше время звездные праздники были другие — золотые Олимпиады и чемпионаты мира.
Но я допускаю, что для хоккеистов такие собрания, как в Екатеринбурге, тоже в плюс. Есть возможность повеселиться — и немного отдохнуть от рутины регулярного чемпионата, от постоянных матчей, — сказал Давыдов.
Морозов о Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге: «Благодарны губернатору Паслеру — он откликнулся и активно участвовал в организации. Он живет хоккеем, как и весь регион».