Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Давыдов о Матче звезд КХЛ: «В наше время звездными праздниками были золотые Олимпиады и чемпионаты мира. Я отношусь к нему с юмором, как к баловству»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о Матче звезд КХЛ, который проходит 7 и 8 февраля в Екатеринбурге.

— Виталий Семенович, следите за звездными выходными в Екатеринбурге?

— Знаете, это событие — прежде всего для молодежи и принимающей стороны. Я все-таки отношусь к нему с юмором, как к баловству. Думаю, что примерно такие же слова вам скажет большинство ветеранов нашего хоккея.

— Не жалеете, что в ваше время таких праздников не было?

— (смеется) В наше время звездные праздники были другие — золотые Олимпиады и чемпионаты мира.

Но я допускаю, что для хоккеистов такие собрания, как в Екатеринбурге, тоже в плюс. Есть возможность повеселиться — и немного отдохнуть от рутины регулярного чемпионата, от постоянных матчей, — сказал Давыдов.

Морозов о Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге: «Благодарны губернатору Паслеру — он откликнулся и активно участвовал в организации. Он живет хоккеем, как и весь регион».