Обмен Валльстедта из «Миннесоты» «кажется неизбежным». Сделка может состояться на дедлайне или в межсезонье (The Athletic)

По информации The Athletic, обмен 23-летнего вратаря Йеспера Валльстедта из «Миннесоты» «кажется неизбежным».

Источник: Спортс"

Клуба рассчитывает на основного вратаря Филипа Густавссона, контракт которого действует до 2031 года. Валльстедта «Уайлд» планируют использовать в сделке, чтобы получить необходимое усиление в борьбе за Кубок Стэнли.

Отмечается, что обмен может состояться ближе к дедлайну (6 марта), но при отсутствии хороших предложений, клуб может подождать до межсезонья.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Валльстедт провел 23 матча и одержал 14 побед, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,72.

Его контракт со средней годовой зарплатой 2,2 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

Шефер — главный фаворит на «Колдер» по мнению журналистов. Демидов и Валльстедт — среди претендентов (ESPN).