Обмен Валльстедта из «Миннесоты» «кажется неизбежным». Сделка может состояться на дедлайне или в межсезонье (The Athletic)

Клуба рассчитывает на основного вратаря Филипа Густавссона, контракт которого действует до 2031 года. Валльстедта «Уайлд» планируют использовать в сделке, чтобы получить необходимое усиление в борьбе за Кубок Стэнли.
Отмечается, что обмен может состояться ближе к дедлайну (6 марта), но при отсутствии хороших предложений, клуб может подождать до межсезонья.
В этом регулярном чемпионате НХЛ Валльстедт провел 23 матча и одержал 14 побед, отражая в среднем 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,72.
Его контракт со средней годовой зарплатой 2,2 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.
