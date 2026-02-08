Лав о продолжении карьеры Овечкина: «Вопрос на миллион долларов. Не знаю, что он будет делать, но он обожает хоккей. Александр по праву один из лучших в истории НХЛ»

Действующее соглашение 40-летнего форварда «Кэпиталс» рассчитано до 30 июня 2026 года. Овечкин не объявлял о том, планирует ли продлевать контракт.
"Вопрос на миллион долларов. Я не знаю, что он будет делать. Это все, что я могу сказать.
Он обожает хоккей, обожает эту атмосферу, быть с командой, с болельщиками. Будет он в следующем сезоне в НХЛ или в КХЛ — я не знаю. Но повторюсь, он очень сильно любит хоккей. Это то, что мне нравится.
Он по праву считается одним из лучших хоккеистов за всю историю НХЛ", — сказал Лав.
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ».