Сурин о сборной от Ларионова: «А кто из КХЛ сильнее тех, кого он назвал? НХЛ и КХЛ — это разные ступеньки. Только не понял, почему Панарин в центре»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин оценил состав сборной России на олимпийский турнир, составленный Игорем Ларионовым. Ранее главный тренер СКА назвал хоккеистов, которых включил бы в состав сборной, не выбрав ни одного игрока из Fonbet КХЛ.
— Вы будете смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде?
— Да, буду. Болею за Словакию.
— Это потому, что за «Локомотив» играет Мартин Гернат. Но у них нет шансов.
— Нет, конечно. Но будем поддерживать Герната. Удачи ему, успехов. А так — что еще делать? Без сборной России скучно.
— Ларионов сказал, что хоккеистам КХЛ нечего делать на этой Олимпиаде в гипотетической сборной России. Согласитесь?
— Я увидел состав, который делал Ларионов. Не понял, почему Панарин в центре. Ну, а так… Кто из КХЛ сильнее тех, кого назвал Ларионов? В списке все очень крутые хоккеисты сборной России. Может, в будущем кто‑то станет лучше. Но сейчас — нет. Только Радулов мог бы сыграть где‑то с Овечкиным, например.
— Есть топ‑защитник Шарипзянов.
— Да у Ларионова нормальная оборона нарисована.
— То есть трудно выдерживать конкуренцию.
— Думаю, что НХЛ и КХЛ — это пока разные ступеньки.
— МОК уже говорит о том, что Россию надо возвращать.
— И я этого жду! Я безумно хочу сыграть на чемпионате мира. Думал, что на молодежный чемпионат мира поеду — жаль, что его пропустил. Но надеюсь, в будущем обязательно сыграю за сборную России и покажу, что могу. А так молодые готовы к этому уровню. У них много желания и импульса, — сказал Сурин.