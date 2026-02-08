Ричмонд
Сурин о сборной от Ларионова: «А кто из КХЛ сильнее тех, кого он назвал? НХЛ и КХЛ — это разные ступеньки. Только не понял, почему Панарин в центре»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин оценил состав сборной России на олимпийский турнир, составленный Игорем Ларионовым. Ранее главный тренер СКА назвал хоккеистов, которых включил бы в состав сборной, не выбрав ни одного игрока из Fonbet КХЛ.

Источник: Спортс"

— Вы будете смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде?

— Да, буду. Болею за Словакию.

— Это потому, что за «Локомотив» играет Мартин Гернат. Но у них нет шансов.

— Нет, конечно. Но будем поддерживать Герната. Удачи ему, успехов. А так — что еще делать? Без сборной России скучно.

— Ларионов сказал, что хоккеистам КХЛ нечего делать на этой Олимпиаде в гипотетической сборной России. Согласитесь?

— Я увидел состав, который делал Ларионов. Не понял, почему Панарин в центре. Ну, а так… Кто из КХЛ сильнее тех, кого назвал Ларионов? В списке все очень крутые хоккеисты сборной России. Может, в будущем кто‑то станет лучше. Но сейчас — нет. Только Радулов мог бы сыграть где‑то с Овечкиным, например.

— Есть топ‑защитник Шарипзянов.

— Да у Ларионова нормальная оборона нарисована.

— То есть трудно выдерживать конкуренцию.

— Думаю, что НХЛ и КХЛ — это пока разные ступеньки.

— МОК уже говорит о том, что Россию надо возвращать.

— И я этого жду! Я безумно хочу сыграть на чемпионате мира. Думал, что на молодежный чемпионат мира поеду — жаль, что его пропустил. Но надеюсь, в будущем обязательно сыграю за сборную России и покажу, что могу. А так молодые готовы к этому уровню. У них много желания и импульса, — сказал Сурин.

