Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.46
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.57
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Радулов о Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге: «Подзарядились, перезагрузились. Я словно дома играл — тут всего 140 км до Нижнего Тагила»

Форвард «Локомотива» Александр Радулов поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге.

Источник: Спортс"

— Насколько вам помогла поездка на Матч звезд КХЛ?

— Это здорово! Мы получили позитивные эмоции, подзарядились, перезагрузились. Увидим, как это поможет нам в сезоне с «Локомотивом». Сейчас это трудно сказать.

— У вас это восьмой Матч звезд КХЛ в карьере. Чем этот отличался от других?

— Они все по‑своему отличаются. Приятно было провести время с женой, с детьми, с друзьями. И я оказался почти на родине, тут всего 140 км до Нижнего Тагила. Я словно дома играл.

— Сюда многие игроки приехали с детьми.

— Да, ребята этого хотят, лига идет навстречу. Сезон длинный, и не всегда получается провести достаточно времени с семьей. Но в небольшой перерыв хочется убить двух зайцев — и с семьей отдохнуть, и на Матче звезд себя показать. Мы же сюда не номер приехали отбывать. И мне тут все понравилось! — сказал Радулов.