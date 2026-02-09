Радулов о Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге: «Подзарядились, перезагрузились. Я словно дома играл — тут всего 140 км до Нижнего Тагила»

— Насколько вам помогла поездка на Матч звезд КХЛ?
— Это здорово! Мы получили позитивные эмоции, подзарядились, перезагрузились. Увидим, как это поможет нам в сезоне с «Локомотивом». Сейчас это трудно сказать.
— У вас это восьмой Матч звезд КХЛ в карьере. Чем этот отличался от других?
— Они все по‑своему отличаются. Приятно было провести время с женой, с детьми, с друзьями. И я оказался почти на родине, тут всего 140 км до Нижнего Тагила. Я словно дома играл.
— Сюда многие игроки приехали с детьми.
— Да, ребята этого хотят, лига идет навстречу. Сезон длинный, и не всегда получается провести достаточно времени с семьей. Но в небольшой перерыв хочется убить двух зайцев — и с семьей отдохнуть, и на Матче звезд себя показать. Мы же сюда не номер приехали отбывать. И мне тут все понравилось! — сказал Радулов.