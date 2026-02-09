Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.46
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.57
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Роман Ротенберг: «Полноценное возвращение России должно произойти после Олимпиады-2026. Ждем решения МОК, чтобы была не рекомендация, а уже приказ»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ожидает возвращения России на международную арену после Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Сборные России были отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

— Многие федерации получают допуск на международные старты, но у хоккея по-прежнему нет новостей. Вас это обижает?

— У нас все живет и развивается. В субботу была новость, что МОК обсуждал вопрос возвращения членства ОКР и вообще России на международные соревнования.

Из 50 федераций допустили только 13. Ранее это была рекомендация. Теперь же МОК обсуждает все в другом формате.

Наше полноценное возвращение должно произойти после Олимпиады в Италии. Ждем решения МОК, чтобы была не рекомендация, а уже приказ допустить все федерации сборной России, — сказал Ротенберг журналистам.

МОК может снять санкции с российского спорта (The New York Times).

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше