Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.46
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.57
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Морозов о будущем чемпионата КХЛ 3×3: «Букмекеры пока не приняли решение о финансировании. У них небольшие сложности в налоговой сфере. Пока ведем переговоры»

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что проведение нового Чемпионата КХЛ 3×3 находится под вопросом.

1-й розыгрыш чемпионата проходил с декабря 2024 по июль 2025 года. В суперфинале победу одержал «Салават Юлаев».

— Формат Матча Звезд из 3×3 превратился в 4×4. А почему ничего не слышно о Чемпионате КХЛ 3×3? Будет ли он продолжаться?

— В том году мы впервые провели такой чемпионат, он полностью финансировался нашими партнерами — букмекерскими компаниями. В этом году ими пока не принято решение.

У букмекеров возникли небольшие сложности в налоговой сфере. Пока ведем переговоры, у нас есть разные варианты — турнир можно проводить и в летний период, можно начать в мае, когда уже в плей-офф останутся две или четыре команды, и заполнить летнюю паузу хоккеем 3×3. Решение за нашими партнерами, — сказал Морозов.