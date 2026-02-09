Морозов о будущем чемпионата КХЛ 3×3: «Букмекеры пока не приняли решение о финансировании. У них небольшие сложности в налоговой сфере. Пока ведем переговоры»

1-й розыгрыш чемпионата проходил с декабря 2024 по июль 2025 года. В суперфинале победу одержал «Салават Юлаев».
— Формат Матча Звезд из 3×3 превратился в 4×4. А почему ничего не слышно о Чемпионате КХЛ 3×3? Будет ли он продолжаться?
— В том году мы впервые провели такой чемпионат, он полностью финансировался нашими партнерами — букмекерскими компаниями. В этом году ими пока не принято решение.
У букмекеров возникли небольшие сложности в налоговой сфере. Пока ведем переговоры, у нас есть разные варианты — турнир можно проводить и в летний период, можно начать в мае, когда уже в плей-офф останутся две или четыре команды, и заполнить летнюю паузу хоккеем 3×3. Решение за нашими партнерами, — сказал Морозов.