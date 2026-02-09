Морозов о будущем чемпионата КХЛ 3×3: «Букмекеры пока не приняли решение о финансировании. У них небольшие сложности в налоговой сфере. Пока ведем переговоры»

У букмекеров возникли небольшие сложности в налоговой сфере. Пока ведем переговоры, у нас есть разные варианты — турнир можно проводить и в летний период, можно начать в мае, когда уже в плей-офф останутся две или четыре команды, и заполнить летнюю паузу хоккеем 3×3. Решение за нашими партнерами, — сказал Морозов.