Илья Воробьев: «Можно работать в 2−3 местах, пытаться заработать, а есть те, кто делают деньги из воздуха. Это про Кучерова и про Капризова с Малкиным. Топовый уровень»

«Видел, что в “Питтсбурге” Малкина сейчас выпускают на фланге, но, скажите, кто у нас лучше из центральных? Павел Дацюк же закончил карьеру, насколько мне известно. А кто еще?
Женю Малкина я помню еще 17-летним, когда он в «Магнитке» играл. Высочайшего уровня хоккеист! У «Металлурга» раскат в большинстве был — Женя брал шайбу за воротами, всех обыгрывал и залетал в чужую зону. 17 лет ему было! И под него такой раскат!
Никита Кучеров… Вот есть простые смертные в хоккее — бегают, ведут борьбу, пытаются отдать пас. А есть люди-гении. Они видят игру по-другому, читают ее иначе. Они опередили время.
Можно всю жизнь работать в двух-трех местах, пытаться как-то заработать, а есть те, кто делают деньги из воздуха. Это можно сказать и про Кучерова, и про Капризова с Малкиным. Топовый уровень. Шайба у них на крюке другой становится.
Это и дар, и саморазвитие. Все видели, как Кучеров после смены на скамейке смотрит моменты со своим участием.
Представляете уровень человека, который не играл полгода, а потом вышел в плей-офф и там стал лучшим бомбардиром? Это ж какая должна быть сильная голова!" — написал Илья Воробьев.
