Воробьев о составе на ОИ: «У России отличный выбор среди защитников. Не так часто такое бывало. Ребята опытные, почти все в топ-4 в своих клубах НХЛ, могут помочь атаке»

"У нас отличный выбор среди защитников. Не так часто такое бывало, если вспомнить все последние Олимпиады. Ребята опытные, почти все в топ-4 в своих клубах НХЛ. Могут помочь атаке, хотя с этим проблем не было и раньше, но сейчас у нас много качественных защитников оборонительного плана. Это огромный плюс для сборной.