Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.47
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.27
П2
3.31
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.80
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.25

Воробьев о варианте состава на ОИ: «Овечкин — капитан, сплотил бы вокруг себя. Выходил бы в большинстве. Кучеров — дирижер. Малкин и Капризов перед воротами, Александр в офисе»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе«» рассказал, почему поставил бы Александра Овечкина в третье звено в своем варианте состава национальной команды на Олимпиаду.

Источник: Спортс"

По мнению тренера, Овечкин сыграл бы в сочетании с Владиславом Наместниковым и Кириллом Марченко.

"Овечкин — капитан этой команды. Человек, который сплотил бы коллектив вокруг себя, а это очень важно на таких турнирах.

Выходил бы в большинстве, возможно — в первой спецбригаде. Представим, что Кучеров — дирижер, он справа. Малкин и Капризов перед воротами, Овечкин в своем офисе на завершении.

И Миша Сергачев на синей линии. Уверен, с передачами на Овечкина он справился бы не хуже, чем Джон Карлсон в «Вашингтоне».

Наместников — опытный центр. Больше 800 матчей в НХЛ, был на Кубке мира, да и кто еще, если не он? Со своей ролью в третьем звене Влад справится. Марченко — лидер «Коламбуса», растет как игрок", — сказал Илья Воробьев.

Какой была бы сборная России на Олимпиаде-2026. Версия Ильи Воробьева.

