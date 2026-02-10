Воробьев о варианте состава на ОИ: «Овечкин — капитан, сплотил бы вокруг себя. Выходил бы в большинстве. Кучеров — дирижер. Малкин и Капризов перед воротами, Александр в офисе»

Наместников — опытный центр. Больше 800 матчей в НХЛ, был на Кубке мира, да и кто еще, если не он? Со своей ролью в третьем звене Влад справится. Марченко — лидер «Коламбуса», растет как игрок", — сказал Илья Воробьев.