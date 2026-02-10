Ричмонд
Квартальнов о 7:4 с «Северсталью»: «В последние 5 минут игра перевернулась — такие матчи нужно доигрывать поспокойнее. Дело в нашей концентрации»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Северсталью» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (7:4).

Источник: Спортс"

— Было хорошее начало. Потом мы чуть подрасслабились и сразу получили. Второй период хороший. И концовка третьего немножко не порадовала. Такие игры нужно чуть‑чуть доигрывать поспокойнее. Все‑таки игра в последние пять минут перевернулась. Очень много бывает в истории моментов, когда такие игры могут быть проигранными.

— С чем связаны ваши просадки в первом и третьем периодах? Это добавляла «Северсталь» или ошибки допустила ваша команда?

— Я думаю, тут дело в нашей концентрации. Играем дома же. В первом периоде там игрок не добежал на возврате, потом удаление получили в чужой зоне. Это такие моменты, после которых инициатива сразу переходит к сопернику.

— Понравилась связка Липского, Борикова и Спунера. Они забили красивый гол в одно касание с передачами. Как в целом вы оцените вливание Спунера в состав и взаимодействие с этими партнерами?

— Наверное, рано делать какие‑то выводы. То, что хороший гол забили, — это здорово. Мы этих двух ребят со многими игроками пробовали. Уже второй год так делаем, и получается. Ребята играют тройкой неплохо.

Сейчас пока Райан там будет играть. Посмотрим, как будет дальше. Еще пока рановато делать выводы. Следующий соперник очень интересный и хороший («Локомотив» — Спортс«“). Посмотрим, как будет дальше — но думаю, что следующую игру они тоже проведут вместе, — сказал Квартальнов.