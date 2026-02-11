Ричмонд
Сурин о популярности: «Друзья сказали, что я никак не поменялся. Я не пытаюсь быть крутым! Для меня никогда не было приоритетом быть в хороших шмотках или еще как-то выделяться»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин ответил на вопрос о том, повлияла ли на него возросшая популярность.

Источник: Спортс"

"Недавно я общался с друзьями, знакомыми, и они сказали, что я никак не поменялся. Моя популярность в телеграме, других социальных сетях только из-за того, что я остаюсь самим собой! Я не пытаюсь показать себя как-то по-другому. Не пытаюсь быть крутым! Для меня никогда не было приоритетом быть в хороших шмотках или еще как-то выделяться. Как написано у меня в телеграм-канале: простой парень из Воронежа.

Думал, что на второй год ведения своего канала будет тяжелее, морально устану, возможно, надоест. Я считаю, что я на таком подъеме сейчас, что хочется показывать жизнь для своих подписчиков. Поймал новый импульс. Поэтому я наслаждаюсь", — сказал Сурин.