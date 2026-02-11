Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна не отстранен от игр NCAA на фоне обвинений в нападении, хулиганстве и харассменте (Daily Faceoff)

Ранее Маккенне было предъявлено обвинение после инцидента, произошедшего 31 января возле бара в Стейт-Колледже, штат Пенсильвания. По данным полиции, он «ударил 21-летнего мужчину по лицу во время конфликта, в результате чего тот получил травмы лица, потребовавшие хирургического вмешательства».