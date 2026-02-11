Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.29
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.84
X
5.40
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Ларионов про 2+2 от Хайруллина в матче с «Нефтехимиком»: «Возвращение в свой город — всегда двойная мотивация. Мара просил оформить хет-трик в концовке, но я сказал: нет, пусть играют молодые&raqu

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил игру форварда Марата Хайруллина в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1).

Источник: Спортс"

— Можно еще спросить про Марата Хайруллина, у которого сегодня 2+2? На ваш взгляд, это особый настрой против своей бывшей команды?

— Он здесь раньше играл, в «Нефтехимике»? Да, я это знал даже. Конечно, приятно. В спорте так заведено: когда игрок возвращается в город, где он вырос, где играл, это всегда двойная мотивация.

За Мару, конечно, очень рад. Он даже просил оформить хет-трик в концовке, но я сказал: нет, пусть играют молодые. Поберег его в концовке.

Всегда приятно, когда хоккеисты, приезжающие домой, играют с удвоенной энергией. Сегодня был именно такой случай — Мара провел блестящий матч и забил важные голы, — сказал Ларионов.