Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.78
X
4.20
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.84
X
5.40
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Андрей Коваленко о победе России U17 и сына Ивана на Кубке Будущего: «Слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены. Надо открывать талантам дорогу в МХЛ и КХЛ»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко отметил победу сборной России U17 на Кубке Будущего в Минске.

— Главное хоккейное событие недели лично для вас — старт Олимпиады в Милане или звездные выходные КХЛ в Екатеринбурге?

— Другой ответ — Кубок Будущего в Минске. Мне наиболее интересны те турниры, в которых играют сборные нашей страны. А тут сыграли сразу две команды — сборные России U18 и U17, плюс сборные Беларуси U18 и U20. Отличный турнир — и хороший международный опыт, особенно в нынешние времена, когда мы из-за вмешательства политики помещены под железный занавес.

Мне показалось, что пресса уделила ему не совсем то внимание, которое он заслуживал. Ведь в Минске увидели лучших молодых хоккеистов двух братских стран.

— Что показал этот турнир?

— Что слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены. В России по-прежнему воспитывается большое количество талантов, надо открывать им дорогу — в МХЛ и КХЛ.

В молодежном хоккее год, два, а тем более три — огромная разница в возрасте. Поэтому очень рад за сборную U17, которая выиграла у старших товарищей из России и Беларуси, завоевав Кубок Будущего и установив рекорд — впервые победителем стала такая молодая команда.

Поздравил ее капитана и лучшего бомбардира турнира — своего младшего сына Ивана Коваленко. Сказал, что если будет еще больше работать, то все получится — и у команды, и у каждого игрока, — сказал Коваленко.