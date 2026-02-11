Андрей Коваленко о победе России U17 и сына Ивана на Кубке Будущего: «Слухи о проблемах нашего молодежного хоккея преувеличены. Надо открывать талантам дорогу в МХЛ и КХЛ»

— Другой ответ — Кубок Будущего в Минске. Мне наиболее интересны те турниры, в которых играют сборные нашей страны. А тут сыграли сразу две команды — сборные России U18 и U17, плюс сборные Беларуси U18 и U20. Отличный турнир — и хороший международный опыт, особенно в нынешние времена, когда мы из-за вмешательства политики помещены под железный занавес.