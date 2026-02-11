Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.78
X
4.20
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.84
X
5.40
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Потанин анонсировал тур своей олимпийской коллекции: «Живая летопись спорта. У болельщиков появится уникальная возможность вживую увидеть редкие артефакты из нашей славной хоккейной истории»

Федеральный тур олимпийской коллекции президента «Норникеля» Владимира Потанина стартует в Норильске в апреле.

Источник: Спортс"

«Мы рады представить широкой публике олимпийскую коллекцию “80 лет хоккейной славы”. Это по-настоящему живая летопись спорта: у болельщиков появится уникальная возможность вживую увидеть редкие артефакты из нашей славной хоккейной истории, а акценты в современной интерактивной форме найдут отклик у семейной и молодой аудитории.

Выставка приурочена не только к 80-летию отечественного хоккея, которое мы отметим в декабре 2026 года, но и к 70-летию первого олимпийского золота, ведь именно с победы в Кортина-д’Ампеццо в 1956 году сборная СССР начала свой триумфальный олимпийский марафон.

Надеюсь, коллекция станет интересной для разных аудиторий, которые смогут прожить этот опыт, как яркое культурное событие, в спортивном сообществе прибавится поводов для гордости и оптимизма, а национальная команда России по праву вернется в международную хоккейную семью", — сказал Потанин.