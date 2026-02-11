Ричмонд
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел — забил или нет. Когда получается, радуюсь: “Когда же он до тысячи дойдет?” А он сто процентов дойдет»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сумеет забросить тысячу шайб в НХЛ.

На данный момент у хоккеиста 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф (второй результат в истории лиги, рекорд у Уэйна Гретцки — 1016). В рамках регулярок — 919 голов (рекорд лиги).

"Все, кто любит спорт, знают Овечкина. За 2025 год я поставил его спортсменом номер один. Каждое утро просыпаюсь, смотрю, какие матчи он провел — забил или не забил, отдал или не отдал голевую.

Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет до этого результата. Это основная задача", — заявил Свищев.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
