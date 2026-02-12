Ротенберг посетил технопарк «Русклимата»: «Начинаем сотрудничество в области хоккея. Киржач давно мечтает о ледовом дворце! Мы знаем технологии, как должна работать хоккейная школа, как развивать детей»

Во время невероятно интересной экскурсии нам показали весь цикл производства — от штамповки до покраски и упоковки. Все детали продукции производятся в самом технопарке: от бытовых радиаторов до сложнейших климатических систем для огромных цехов производства. Через гигантский склад более 50 тысяч наименований отправляются по всей России и во многие страны мира. Отметим, что на предприятии активно внедряются высокие технологии: многие задачи выполняют роботы, которых обучают высококлассные специалисты.