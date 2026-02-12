Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Ротенберг посетил технопарк «Русклимата»: «Начинаем сотрудничество в области хоккея. Киржач давно мечтает о ледовом дворце! Мы знаем технологии, как должна работать хоккейная школа, как развивать детей»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о посещении технопарка компании «Русклимат».

Источник: Спортс"

«Первая остановка в нашей поездке была в технопарке компании “Русклимат”. Который находится в городе Киржач. От посещения предприятия я вместе с сотрудниками “Красной Машины” получил невероятные впечатления! Мы побывали сразу на нескольких заводах, расположенных в технопарке. Предприятие выпускает самую разную продукцию: обогреватели, радиаторы, кондиционеры, системы вентиляции и даже готовые загородные дома под ключ!

Во время невероятно интересной экскурсии нам показали весь цикл производства — от штамповки до покраски и упоковки. Все детали продукции производятся в самом технопарке: от бытовых радиаторов до сложнейших климатических систем для огромных цехов производства. Через гигантский склад более 50 тысяч наименований отправляются по всей России и во многие страны мира. Отметим, что на предприятии активно внедряются высокие технологии: многие задачи выполняют роботы, которых обучают высококлассные специалисты.

До открытия технопарка в 2014 году на его месте был заброшенный советский завод «Автосвет», делавший фары и другие осветительные приборы для автомобилей. Создатели технопарка отыскали музей бывшего предприятия, восстановили многие его экспонаты и открыли заново!

Отдельных слов восхищения и уважения заслуживает социальная ответственность компании. Сразу по приезду мы побывали в тренажерном зале мирового уровня, с комфортными раздевалками и спа-зоной. Все это сделано для сотрудников и жителей города.

С компанией «Русклимат» мы начинаем плодотворное сотрудничество в области хоккея. Киржач давно мечтает о ледовом дворце! Мы знаем технологии, как должна работать хоккейная школа, как развивать детей, готовить тренерские кадры и других хоккейных специалистов.

Огромное спасибо председателю совета директоров компании «Русликмат» Михаилу Валерьевичу Тимошенко и его сотрудникам за душевную встречу, великолепный рассказ о предприятии, труде тысяч людей и желании вместе развивать спорт!" — написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81.