Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Отец Малкина о «Питтсбурге»: «Будем надеяться, что Женя продлит контракт. Там есть кому играть»

Владимир Малкин, отец форварда Евгения Малкина, выразил надежду, что игрок продлит контракт с «Питтсбургом».

Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне Малкин провел 41 матч и набрал 44 (13+31) очка. Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Там (в “Питтсбурге”) есть кому играть. Будем надеяться, что Женя продлит (контракт)», — сказал Малкин-старший.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше