Отец Малкина о «Питтсбурге»: «Будем надеяться, что Женя продлит контракт. Там есть кому играть»

В нынешнем сезоне Малкин провел 41 матч и набрал 44 (13+31) очка. Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Там (в “Питтсбурге”) есть кому играть. Будем надеяться, что Женя продлит (контракт)», — сказал Малкин-старший.
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше