Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.32
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.92
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
2
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Трактор
6
П1
X
П2

Зинченко о своей игре: «Я рабочая лошадка. Есть ребята, которым дано больше таланта, а есть группа игроков, у которых все через работу. Вот я из нее»

Форвард московского «Динамо» Иван Зинченко высказался о своим стиле игры.

Ранее нападающий играл за СКА.

— Многие игроки из того СКА сейчас довольно успешно выступают в Северной Америке. Поддерживаешь с ними контакты?

— Да. Мы с Саней Никишиным постоянно общаемся, часто созваниваемся. Периодически общаюсь с Сеней Грицюком. Больше даже не про хоккей, а про жизнь. Про хоккей им там тренеры все расскажут.

— Но наверняка же обсуждаете и какие-то хоккейные тонкости. Например, как там строится подготовка?

— Было интересно поспрашивать в плане работы в зале. Там больше говорят, что нужно работать с железом на больших весах. Где-то все равно там устроено все чуть иначе, больше заточено под североамериканский стиль игры.

Опять же, иностранцы приезжают оттуда и говорят, что у нас более креативная лига, где ребятам намного сильнее развязаны руки, нежели там. Там ты очень сильно должен быть готов физически.

— А можно ли говорить, что ты и сам в игре больше ориентируешься на североамериканский стиль?

— Ну понятно, что я такой игрок — рабочая лошадка. Где надо — буду ловить. Где надо — буду бросать. Да, есть ребята, которым дано больше таланта и которые иначе видят площадку. А есть группа игроков, у которых все через работу. Вот я из нее, — сказал Зинченко.