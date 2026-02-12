Ротенберг о мастер-классе во Владимире: «Несмотря на сложность, ребята старательно делали каждый элемент. Бросались в глаза старание, страсть к игре. У владимирского хоккея большой потенциал»

«Сразу после посещения технопарка компании “Русклимат” мы отправились в один из старейших городов нашей страны — Владимир. На арене “Полярис” нас встретил губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев. Мы осмотрели спортивный комплекс и вышли на наш традиционный мастер-класс, который провели для воспитанников владимирской хоккейной школы “Русич” — ребят 2011 и 2012 годов рождения.