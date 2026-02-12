Ротенберг о мастер-классе во Владимире: «Несмотря на сложность, ребята старательно делали каждый элемент. Бросались в глаза старание, страсть к игре. У владимирского хоккея большой потенциал»

«Сразу после посещения технопарка компании “Русклимат” мы отправились в один из старейших городов нашей страны — Владимир. На арене “Полярис” нас встретил губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев. Мы осмотрели спортивный комплекс и вышли на наш традиционный мастер-класс, который провели для воспитанников владимирской хоккейной школы “Русич” — ребят 2011 и 2012 годов рождения.
Несмотря на сложность упражнений (наш мастер класс требует серьезной хоккейной подготовки), ребята очень старательно делали каждый элемент. Бросались в глаза старание, страсть к игре и желание совершенствоваться. У ребят из школы, как и у всего владимирского хоккея очень большой потенциал.
Спасибо ребятам за старание, тренерам, персоналу и руководству арены — за подготовку мастер-класса!" — написал Ротенберг.
"У юных владимирских хоккеистов большой потенциал для развития. При правильном подходе в области могут появляться талантливые ребята, которые дойдут до профессионального хоккея. Но руководство региона хочет пойти дальше — создать хоккейный кластер. Уверен, при таком подходе и заинтересованности все получится.
Сегодня на мастер-классе получил большое удовольствие от работы с ребятами. Их желание прогрессировать — главный стимул развивать хоккей!" — добавил Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81.